Магазин "Каминные Топки" - дарим тепло вашему дому!

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Как выбрать камин для дома?

Как выбрать камин для дома?

24.06.2023

    В городскую квартиру дровяные камины и другие источники отрытого огня устанавливать запрещено. Дело не только в пожарной безопасности, но и в отсутствии адекватного этой зада..
Выбираем дополнительные опции для каминной топки

Выбираем дополнительные опции для каминной топки

23.06.2023

    Важнейшими параметрами при выборе каминной топки является его материал, толщина, алгоритм горения (подовый или колосниковый), вес, размер и диаметр дымохода. Когда все они учте..
Лучший производитель каминов в 2023 году

Лучший производитель каминов в 2023 году

21.06.2023

Лучший производитель каминов в 2023 году     Если у вас нет дровяного камина, то в буквальном смысле слова нет и домашнего очага. Не станете же вы называть таковым плиту или духо..
Облицовки камина из искусственного камня

Облицовки камина из искусственного камня

28.05.2023

Натуральный камень – классика отделки каминов, но у него есть недостаток. Подходящий по размеру и фактуре вариант не всегда найдется в продаже, доставка из карьера или самостоятельная обработка обходя..
Стальная или чугунная топку для камина: выбираем вместе

Стальная или чугунная топку для камина: выбираем вместе

26.05.2023

Старинные каминные топки делались из чугуна. Является ли это признаком технического отставания, и почему сегодня ведущие производители отдают предпочтение листовой стали? Какая топка лучше – чугунная ..

Магазин "Каминные Топки"

Тепло и уют создают не только обыватели самого дома, но и некоторые предметы интерьера. Таким предметом являются камины и топки, они способны дарить нам тепло в любое время года. Создают невероятно уютную атмосферу, которая окутывает, словно теплое одеяло и притягивает поближе к источнику огня. Говорят, что существует 3 вещи, на которые можно смотреть вечно, одна из них - огонь.  И не важно, какое время года: холодная зима или прохладная летняя ночь, место у камина будет всегда притягивать Ваших домочадцев от мала до велика.

Камин в наше время - предмет роскоши и хорошего вкуса, в интерьере всегда смотрится эстетично, а установив однажды дома без него жить уже не захочется. Но выбор камина не такой простой процесс, ведь множество факторов необходимо учитывать, но в нашем магазине «Каминных Топок» менеджеры профессионалы своего дела и смогут быстро сориентировать Вас, подсказать, какой лучше выбрать, чтобы не переплачивать и получить качественный камин на долгие годы для Вашего дома.

Магазин «Каминные Топки» - дарим тепло Вашему дому!


Отзывы

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Виктор / 07.11.2021
Заказывал топку камина по акции+сделали доп.скидку по промо коду+взяли на себя все договоренности с транспортной компанией по доставке в мой город(причем просчитали цену доставки по всем ТК и нашли оп..
Николай / 27.10.2021
Брали здесь печь-камин. Много скидок, но в основном все небольшие, по 5,7,10,12 процентов. Действительно крупные скидки тоже есть, но всего на десяток моделей. Хотя выбор достойный. Рекомендую...
Мария / 15.10.2021
Магазин с хорошим и большим выбором печей и каминов. Товары здесь разные по цене - есть дорогие, есть бюджетные, есть средний вариант. Купили недавно красивый недорогой камин на дачу. Менеджеры помогл..
Терновский Петр Семенович / 01.10.2021
Выбрал камин в этом магазине, очень помог менеджер Александр. Всё рассказал, показал, объяснил в чем отличие, как будто каждый есть у него самого, виден большой опыт в печном деле. Помог выбрать и зак..